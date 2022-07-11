Netflix анонсировал Kingdom: The Blood — RPG по мотивам сериала «Королевство зомби»
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Netflix представил Kingdom: The Blood — сюжетную ролевую игру по мотивам сериала «Королевство зомби», действие которого происходит в Корее XVI века. По сюжету в стране произошла вспышка неизвестного вируса, превратившего всю южную часть королевства в зомби.
Помимо одиночной кампании в Kingdom: The Blood, будет и сетевой режим: игроки смогут сражаться с монстрами и друг против друга. За разработку отвечает студия Action Square, известная по экшенам Blade и Blade 2. Южнокорейские разработчики пообещали передать исторический дух своей страны и даже наняли мастера по корейскому танцу с мечами для более реалистичного захвата движений.
Kingdom: The Blood выйдет на ПК и мобильных устройствах. Даты выхода у проекта пока нет.
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