Ubisoft всё же позволит запустить свои игры в Steam после 1 сентября

Ubisoft развеяла опасения фанатов из-за удаления Assassin's Creed Liberation из Steam. Компания связалась с изданием VGC и сообщила, что игроки смогут запустить экшен и другие проекты после 1 сентября.
Ранее Ubisoft сообщила об отключении серверов некоторых игр, среди которых была и Assassin's Creed Liberation. В сообщении для VGC компания отметила, что информация в Steam не верна и игроки смогут запустить экшен. С 1 сентября пропадут только мультиплеер и дополнения.
Создатели Assassin's Creed Liberation сняли игру с продажи в Steam и опубликовали два уведомления. В первом говорится, что экшен больше нельзя купить в сервисе Valve, а во втором сообщили о недоступности игры с 1 сентября.
Из-за этого фанаты решили, что с 1 сентября Assassin's Creed Liberation нельзя будет запустить в Steam. Игроки оставили много гневных отзывов, из-за чего рейтинг экшена по недавним оценкам стал крайне отрицательным.
- 11 июля 2022
-
21:55
-
21:28
-
21:20
-
20:55
-
20:41
-
20:19
-
19:44
-
19:41
-
19:17
-
19:01
-
18:35
-
17:53
-
17:48
-
17:30
-
17:25
-
17:20
-
16:54
-
16:35
-
16:02
-
16:02
-
15:49
-
15:23
-
15:19
-
15:06
-
14:41
-
14:07
-
13:55
-
13:34
-
13:05
-
12:53
-
12:37
-
11:58
-
11:28
-
10:47
-
10:11