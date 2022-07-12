Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

По Horizon Zero Dawn выпустят раскраску

По Horizon Zero Dawn выпустят раскраску
Комментарии

Создатели серии Horizon из Guerrilla Games сообщили, что по мотивам Zero Dawn выйдет раскраска. В ней будет 80 страниц с демонстрацией героев и событий экшена, которым предстоит придать цвета.

Выпуском раскраски займётся Titan Comics, которая известна комиксами по Assassin's Creed, «Доктору Кто» и другим сериям. Изначально книжка появится в США и Великобритании по цене в $ 15 (~ тысяча рублей). Выход состоится 19 июля.

Фото: Titan Comics

Фото: Titan Comics

Фото: Titan Comics

Фото: Titan Comics

Фото: Titan Comics

Фото: Titan Comics

Horizon Forbidden West, продолжение Zero Dawn, вышло в начале этого года на PS4 и PS5. Недавно разработчики значительно улучшили графику, исправив проблему с растительностью. Кроме этого, изменили многие ролики благодаря объёмному освещению и другим ракурсам камеры. Увеличили и дальность прорисовки.

Новость по теме
Над сериалом по Horizon работают люди из «Пацанов» и «Обители зла»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022