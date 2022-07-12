По Horizon Zero Dawn выпустят раскраску

Создатели серии Horizon из Guerrilla Games сообщили, что по мотивам Zero Dawn выйдет раскраска. В ней будет 80 страниц с демонстрацией героев и событий экшена, которым предстоит придать цвета.

Выпуском раскраски займётся Titan Comics, которая известна комиксами по Assassin's Creed, «Доктору Кто» и другим сериям. Изначально книжка появится в США и Великобритании по цене в $ 15 (~ тысяча рублей). Выход состоится 19 июля.

Фото: Titan Comics

Фото: Titan Comics

Фото: Titan Comics

Фото: Titan Comics

Фото: Titan Comics

Фото: Titan Comics

Horizon Forbidden West, продолжение Zero Dawn, вышло в начале этого года на PS4 и PS5. Недавно разработчики значительно улучшили графику, исправив проблему с растительностью. Кроме этого, изменили многие ролики благодаря объёмному освещению и другим ракурсам камеры. Увеличили и дальность прорисовки.