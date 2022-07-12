По Horizon Zero Dawn выпустят раскраску

Создатели серии Horizon из Guerrilla Games сообщили, что по мотивам Zero Dawn выйдет раскраска. В ней будет 80 страниц с демонстрацией героев и событий экшена, которым предстоит придать цвета.
Выпуском раскраски займётся Titan Comics, которая известна комиксами по Assassin's Creed, «Доктору Кто» и другим сериям. Изначально книжка появится в США и Великобритании по цене в $ 15 (~ тысяча рублей). Выход состоится 19 июля.
Фото: Titan Comics
Фото: Titan Comics
Фото: Titan Comics
Фото: Titan Comics
Фото: Titan Comics
Фото: Titan Comics
Horizon Forbidden West, продолжение Zero Dawn, вышло в начале этого года на PS4 и PS5. Недавно разработчики значительно улучшили графику, исправив проблему с растительностью. Кроме этого, изменили многие ролики благодаря объёмному освещению и другим ракурсам камеры. Увеличили и дальность прорисовки.
- 12 июля 2022
-
00:25
-
00:21
- 11 июля 2022
-
23:44
-
22:49
-
21:55
-
21:28
-
21:20
-
20:55
-
20:41
-
20:19
-
19:44
-
19:41
-
19:17
-
19:01
-
18:35
-
17:53
-
17:48
-
17:30
-
17:25
-
17:20
-
16:54
-
16:35
-
16:02
-
16:02
-
15:49
-
15:23
-
15:19
-
15:06
-
14:41
-
14:07
-
13:55
-
13:34
-
13:05
-
12:53
-
12:37