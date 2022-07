Ремейк The Last of Us уже готов

Ремейк The Last of Us официально «ушёл на золото», то есть в печать. Переносить проект не планируют, релиз состоится 2 сентября на PlayStation 5. Об этом Naughty Dog объявила в социальных сетях.

Ремейк The Last of Us выйдет под названием The Last of Us Part 1. Авторы улучшили техническую составляющую игры: прокачали графику, текстуры, освещение, модели персонажей, а сама игра работает на движке The Last of Us Part 2. Каких-то сюжетных изменений не будет.

Ремейк игры уже получил шквал критики от игроков, поскольку Naughty Dog продаёт игру за полную цену в $ 70 (примерно 4,2 тыс. рублей). Несмотря на это, за разработчиков вступился аниматор Роберт Моррисон, работавший над ремейком. По его словам, тайтл создавался точно не ради заработка денег.

Сначала The Last of Us Part 1 выйдет на PS5, а затем доберётся и до ПК.