В России против Twitch могут ввести серьёзные санкции
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Замглавы Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своём телеграм-канале рассказал про санкции против Twitch. По мнению Горелкина, на площадке предвзято относятся к российским контент-мейкерам.
Как отметил Горелкин, Twitch участвует в информационной войне против России. Депутат также вспомнил, что недавно платформа получала крупный штраф из-за отказа локализовать данные россиян, а в будущем компанию могут ждать куда более серьёзные санкции.
Американская стриминговая платформа Twitch продолжает активное участие в информационной войне против России. Передача русскоязычного сегмента Twitch под управлением украинцев привела к нарушению и внутренних правил платформы, и законов Российской Федерации. Дать правовую оценку этой ситуации я попросил Роскомнадзор. Не так давно Twitch уже получил крупный штраф за неисполнение требований о локализации данных – и, думаю, теперь компанию могут ожидать куда более серьёзные санкции.
Ещё Горелкин вспомнил и про другие площадки, которые могут стать альтернативой Twitch. Среди них: GoodGame, sc2tv и Wasd.TV.
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