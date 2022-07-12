Nordisk Games купила авторов Until Dawn и The Quarry, студию Supermassive
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На сайте Supermassive Games появилась информация, что студию полностью купило издательство Nordisk Games. Если в 2021 году издательство выкупило лишь 30% акций студии, то сейчас она владеет 100% акций. Цена сделки неизвестна.
Supermassive Games известна хоррор-играми. За их плечами успешная Until Dawn, антология The Dark Pictures и недавняя The Quarry. По словам генерального директора студии Пита Сэмюэлса, между командами сразу возникла положительная связь.
Прошло чуть больше года с тех пор, как Nordisk Games сделала первоначальные инвестиции в Supermassive Games. За это время мы обнаружили, что разделяем многие важные ценности с Миккелем и его командой, и мы считаем, что эти ценности одинаково важны для наших существующих коммерческих партнёров, которых мы будем продолжать поддерживать.
После покупки планы Supermassive Games не изменились. Команда и дальше будет выпускать игры, подобные тем, которыми она занималась раньше.
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