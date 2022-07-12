Актёр из «Очень странных дел» извинился за поведение своего персонажа
Поделиться
Netflix в социальных сетях опубликовал видео с актёрами из четвёртого сезона «Очень странных дел». В ролике можно увидеть Джейми Кэмпбелла Бауэра и Джозефа Куинна.
Внимание! Далее могут быть потенциальные спойлеры к сериалу. Если вы ещё не посмотрели четвёртый сезон шоу, то закрывайте новость.
Джейми Кэмпбелл Бауэр сыграл в шоу главного злодея по имени Векна. Из-за его деяний в шоу пострадало множество персонажей, а в финале умер новый персонаж Эдди Мансон. В небольшом видео Бауэр извинился перед фанатами за поведение Векны и за убийство Эдди.
Я стою здесь, чтобы извиниться. Знаю, многие злятся на меня. Я также хочу принести извинения главной жертве этого всего. Ещё раз, прошу у всех прощения.
«Очень странные дела» пока не продлили на пятый сезон, но он должен стать для шоу последним.
Комментарии
- 12 июля 2022
-
14:51
-
14:44
-
14:34
-
14:12
-
13:45
-
13:36
-
13:01
-
12:47
-
12:31
-
12:04
-
11:26
-
10:45
-
09:54
-
00:25
-
00:21
- 11 июля 2022
-
23:44
-
22:49
-
21:55
-
21:28
-
21:20
-
20:55
-
20:41
-
20:19
-
19:44
-
19:41
-
19:17
-
19:01
-
18:35
-
17:53
-
17:48
-
17:30
-
17:25
-
17:20
-
16:54
-
16:35
Партнерский контент