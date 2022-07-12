Актёр из «Очень странных дел» извинился за поведение своего персонажа

Netflix в социальных сетях опубликовал видео с актёрами из четвёртого сезона «Очень странных дел». В ролике можно увидеть Джейми Кэмпбелла Бауэра и Джозефа Куинна.

Внимание! Далее могут быть потенциальные спойлеры к сериалу. Если вы ещё не посмотрели четвёртый сезон шоу, то закрывайте новость.

Джейми Кэмпбелл Бауэр сыграл в шоу главного злодея по имени Векна. Из-за его деяний в шоу пострадало множество персонажей, а в финале умер новый персонаж Эдди Мансон. В небольшом видео Бауэр извинился перед фанатами за поведение Векны и за убийство Эдди.

Я стою здесь, чтобы извиниться. Знаю, многие злятся на меня. Я также хочу принести извинения главной жертве этого всего. Ещё раз, прошу у всех прощения.

«Очень странные дела» пока не продлили на пятый сезон, но он должен стать для шоу последним.