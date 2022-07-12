Новый трейлер Genshin Impact стал очень популярным и ворвался в тренды YouTube

11 июля авторы Genshin Impact выпустили новый трейлер проекта под названием «Лаццо в зимней ночи». Ролик стал настолько популярен, что всего за несколько часов попал в тренды YouTube, заняв вторую строчку в категории «Видеоигры». На момент публикации материала видео занимает уже четвёртое место с более чем 6 млн просмотров.
Помимо невероятных просмотров, у «Лаццо в зимней ночи» ещё один рекорд: ролик набрал более 687 тыс. лайков, тем самым собрав больше всего отметок «Нравится» в истории Genshin Impact. Судя по всему, сообщество проекта продолжает расти, не прекращая демонстрировать высокую активность.
Ранее разработчики также показали изображения будущих персонажей игры: Тигнари, Колей и Дори. Они должны появиться в Genshin Impact с обновлением 3.0, которое выйдет в конце августа.
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