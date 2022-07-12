В Red Dead Redemption 2 добавили смену времён года с помощью мода

Фанатское сообщество Red Dead Redemption 2 не перестаёт удивлять. Так, моддер под ником Bolmin разработал модификацию Dynamic Seasons, которая добавляет в экшен полноценную смену времён года. Каждые 10 часов реального времени в игре начинается новый сезон, тем самым игроку нужно подстраиваться под изменения погодных условий. Например, зимой на улице лежит снег, а температура воздуха опускается ниже нуля, поэтому необходимо одеваться теплее.

Зима

Весна

Лето

Осень

Для установки модификации понадобится лицензионная копия Red Dead Redemption 2. Файлы с сайта Nexusmods нужно закинуть в папку с игрой, согласившись на замену. Автор отмечает, что в Dynamic Seasons пока встречаются баги, но совсем скоро они будут исправлены.