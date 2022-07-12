В Red Dead Redemption 2 добавили смену времён года с помощью мода
Поделиться
Фанатское сообщество Red Dead Redemption 2 не перестаёт удивлять. Так, моддер под ником Bolmin разработал модификацию Dynamic Seasons, которая добавляет в экшен полноценную смену времён года. Каждые 10 часов реального времени в игре начинается новый сезон, тем самым игроку нужно подстраиваться под изменения погодных условий. Например, зимой на улице лежит снег, а температура воздуха опускается ниже нуля, поэтому необходимо одеваться теплее.
Зима
Весна
Лето
Осень
Для установки модификации понадобится лицензионная копия Red Dead Redemption 2. Файлы с сайта Nexusmods нужно закинуть в папку с игрой, согласившись на замену. Автор отмечает, что в Dynamic Seasons пока встречаются баги, но совсем скоро они будут исправлены.
Комментарии
- 12 июля 2022
-
14:51
-
14:44
-
14:34
-
14:12
-
13:45
-
13:36
-
13:01
-
12:47
-
12:31
-
12:04
-
11:26
-
10:45
-
09:54
-
00:25
-
00:21
- 11 июля 2022
-
23:44
-
22:49
-
21:55
-
21:28
-
21:20
-
20:55
-
20:41
-
20:19
-
19:44
-
19:41
-
19:17
-
19:01
-
18:35
-
17:53
-
17:48
-
17:30
-
17:25
-
17:20
-
16:54
-
16:35
Партнерский контент