В Getting Over It сыграли в реальном котле с помощью молота

В игру Getting Over It, в которой нужно карабкаться на гору с помощью молота, сыграли необычным способом, который вызвал ещё больше страданий. Блогер под ником HandOfBlood сделал косплей на главного героя, преодолевая испытания в горшке с кувалдой в руках.

Блогер разделся, сел в горшок, взял в руки молот с контроллером движений и попытался забраться на гору в Getting Over It. Испытание оказалось не из простых, потому что первое дерево HandOfBlood перепрыгнул спустя 36 минут. Страдания на этом не закончились, и в результате энтузиаст свалился со скалы и бросил прохождение.

Разработчики описывают игру как карательное скалолазание. Пользователю достаточно учитывать физику и двигать мышку, чтобы цепляться молотом за поверхности и лезть вверх. Создатели вдохновлялись Sexy Hiking 2002 года. Getting Over It доступна на ПК, iOS и Android.