В Альбукерке установят памятник главным героям сериала «Во все тяжкие»
Поделиться
Администрация города Альбукерке объявила о возведении статуи с героями сериала «Во все тяжкие» Уолтером Уайтом и Джесси Пинкманом. Скульптуру построил мастер Трэвор Гроув по заказу Винса Гилигана — создателя шоу. Таким образом авторы сериала хотят отблагодарить город и его администрацию за гостеприимство.
В течение 15 лет, двух сериалов и одного фильма Альбукерке был для нас замечательным. И я бы хотел что-то дать этому городу взамен. Эти огромные бронзовые скульптуры Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана построили благодаря Sony Pictures Television и мастерству скульптора Трэвора Гроува. Я счастлив тем, что они украсят Дьюк-Сити на десятилетия вперёд, привлекая туристов со всего мира.
Церемонию открытия статуи проведут уже 29 июля, её посетят звёзды сериала — Брайан Крэнстон и Аарон Пол, исполнившие главные роли в шоу.
«Во все тяжкие» — культовый сериал об учителе химии Уолтере Уайте, которому ставят страшный диагноз: рак лёгких. С целью оплаты лечения и обеспечения финансового будущего своей семьи он решает заняться производством метамфетамина вместе со своим бывшим учеником Джесси Пинкманом.
Комментарии
- 12 июля 2022
-
16:31
-
16:16
-
16:05
-
15:47
-
15:44
-
15:30
-
14:51
-
14:44
-
14:34
-
14:12
-
13:45
-
13:36
-
13:01
-
12:47
-
12:31
-
12:04
-
11:26
-
10:45
-
09:54
-
00:25
-
00:21
- 11 июля 2022
-
23:44
-
22:49
-
21:55
-
21:28
-
21:20
-
20:55
-
20:41
-
20:19
-
19:44
-
19:41
-
19:17
-
19:01
-
18:35
-
17:53
Партнерский контент