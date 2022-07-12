В Альбукерке установят памятник главным героям сериала «Во все тяжкие»

Администрация города Альбукерке объявила о возведении статуи с героями сериала «Во все тяжкие» Уолтером Уайтом и Джесси Пинкманом. Скульптуру построил мастер Трэвор Гроув по заказу Винса Гилигана — создателя шоу. Таким образом авторы сериала хотят отблагодарить город и его администрацию за гостеприимство.

В течение 15 лет, двух сериалов и одного фильма Альбукерке был для нас замечательным. И я бы хотел что-то дать этому городу взамен. Эти огромные бронзовые скульптуры Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана построили благодаря Sony Pictures Television и мастерству скульптора Трэвора Гроува. Я счастлив тем, что они украсят Дьюк-Сити на десятилетия вперёд, привлекая туристов со всего мира.

Церемонию открытия статуи проведут уже 29 июля, её посетят звёзды сериала — Брайан Крэнстон и Аарон Пол, исполнившие главные роли в шоу.

«Во все тяжкие» — культовый сериал об учителе химии Уолтере Уайте, которому ставят страшный диагноз: рак лёгких. С целью оплаты лечения и обеспечения финансового будущего своей семьи он решает заняться производством метамфетамина вместе со своим бывшим учеником Джесси Пинкманом.