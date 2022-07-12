Тимур Бекмамбетов пригласил Криса Пратта сняться в сиквеле фильма «Особо опасен»
Поделиться
Известный режиссёр Тимур Бекмамбетов в социальных сетях сделал публикацию и выделил актёра Криса Пратта. Он пригласил его сняться в ленте «Особо опасен 2».
В оригинальном фильме Пратт исполнил роль Барри, лучшего друга и коллеги Уэсли. Также в небольшом видео Бекмамбетов показал, что его лента попала в топ-10 лучших фильмов в США. Сам Крис Пратт пока что никак не отреагировал на публикацию постановщика.
Фильм «Особо опасен» вышел в 2008-м и получил положительные отзывы как от зрителей, так и от критиков. Притом у ленты был звёздный актёрский состав: Джеймс Макэвой, Морган Фримен, Анджелина Джоли, Константин Хабенский и другие.
Про сам сиквел фильма «Особо опасен» ничего не известно. Нет даже его даты выхода.
Комментарии
- 12 июля 2022
-
16:31
-
16:16
-
16:05
-
15:47
-
15:44
-
15:30
-
14:51
-
14:44
-
14:34
-
14:12
-
13:45
-
13:36
-
13:01
-
12:47
-
12:31
-
12:04
-
11:26
-
10:45
-
09:54
-
00:25
-
00:21
- 11 июля 2022
-
23:44
-
22:49
-
21:55
-
21:28
-
21:20
-
20:55
-
20:41
-
20:19
-
19:44
-
19:41
-
19:17
-
19:01
-
18:35
-
17:53
Партнерский контент