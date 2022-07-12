Тимур Бекмамбетов пригласил Криса Пратта сняться в сиквеле фильма «Особо опасен»

Известный режиссёр Тимур Бекмамбетов в социальных сетях сделал публикацию и выделил актёра Криса Пратта. Он пригласил его сняться в ленте «Особо опасен 2».

В оригинальном фильме Пратт исполнил роль Барри, лучшего друга и коллеги Уэсли. Также в небольшом видео Бекмамбетов показал, что его лента попала в топ-10 лучших фильмов в США. Сам Крис Пратт пока что никак не отреагировал на публикацию постановщика.

Фильм «Особо опасен» вышел в 2008-м и получил положительные отзывы как от зрителей, так и от критиков. Притом у ленты был звёздный актёрский состав: Джеймс Макэвой, Морган Фримен, Анджелина Джоли, Константин Хабенский и другие.

Про сам сиквел фильма «Особо опасен» ничего не известно. Нет даже его даты выхода.