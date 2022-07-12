Разработчик игр Nexters передаст бизнес в России местному менеджменту

29 июня отечественная компания Nexters сократила почти четверть своей команды — около 235 человек, которые работали в России, Турции, Армении, Грузии, на Кипре и в других странах. Генеральный директор организации Андрей Фадеев заявил, что компания столкнулась с целым рядом негативных внешних факторов, включая рост инфляции на ключевых рынках и недавние геополитические события.

Сегодня стало известно, что Nexters передаст 100% акций своих российских юрлиц локальному менеджменту. Об этом представители компании сообщили изданию Forbes. Новые владельцы будут отвечать за развитие игр на территории России, наём сотрудников и другие бизнес-процессы. Головной офис Nexters на Кипре больше не будет получать выручку от российских стриминговых платформ.

При этом разработчик расширит программу релокации, которая работает в компании с 2018 года. Кроме Кипра, сотрудники смогут переехать в Армению. Nexters продолжит работать с сотрудниками в любой стране. Игры компании останутся доступными на платформах в России — в «Одноклассниках», «ВКонтакте», MyGames и других.