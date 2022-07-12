Моддер не будет исправлять сборник Sonic Origins, потому что он «полное дерьмо»

В июне вышел сборник классических игр про Соника Sonic Origins. Проект получился откровенно плохим, за что его критиковали как обычные игроки, так и сами разработчики.

Взяться за исправление ошибок сборника решил программист под ником Xanman. Он планировал выпустить модификацию BetterOrigins и довести Sonic Origins до ума. Судя по всему, эта затея оказалось провальной, поскольку моддер решил не заканчивать проект.

Он отметил, что игра действительно «полное дерьмо». Однако моддер не стал отрицать возвращение к проекту.

Эй, итак, мы решили остановить разработку этого проекта. После того как мы изучили файлы игры, то стало намного яснее, что она — полное дерьмо. Возможно, я вернусь к этому в будущем, но пока что к чёрту.

Sonic Origins доступна на всех актуальных платформах.