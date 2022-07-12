Мобильный хит Monument Valley вышел в Steam по очень низкой цене

Студия Ustwo games выпустила мобильные хиты Monument Valley и Monument Valley 2 на ПК в Steam. Проекты можно купить по невероятно демократичным ценам как по раздельности, так и в одном наборе с приличной скидкой:
- Набор из обеих Monument Valley: Panoramic Collection — 280 рублей
- Monument Valley: Panoramic Edition — 165 рублей
- Monument Valley 2: Panoramic Edition — 165 рублей
Оба проекта адаптированы под управление с помощью клавиатуры и мыши, а в комплект с играми вошли все вышедшие дополнения.
Monument Valley — серия инди-головоломок, в которых игроку необходимо управлять персонажем по имени Ида и проходить через лабиринты. В мире игры не работают привычные законы физики, а прохождение осуществляется при помощи оптических иллюзий и невозможных фигур. Проекты серии завоевали любовь игроков и критиков по всему миру и собрали множество наград за увлекательный игровой процесс и различные достижения в области видеоигровых искусств.
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