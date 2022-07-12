Из России внезапно ушёл издатель Nioh, Dead or Alive и Ninja Gaiden
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Судя по всему, ещё один крупный издатель покинул российский Steam. 12 июля из магазина пропала цена у игр Koei Tecmo — создателей серии Nioh и будущего самурайского боевика Wo Long: Fallen Dynasty. Прямо сейчас у проектов не отображается стоимость, а вскоре страницы станут полностью недоступными для просмотра.
Помимо Nioh и Wo Long: Fallen Dynasty, издатель известен файтингами серии Dead or Alive и экшенами Ninja Gaiden.
Сама Koei Tecmo не объявляла об уходе из России. Более того, проекты издателя были доступны после того, как крупнейшие издатели покинули отечественный рынок. Компания даже поучаствовала в летней распродаже Steam, на которой игроки из РФ могли покупать игры корпорации. Что сподвигло её на внезапный уход, неясно.
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