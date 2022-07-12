В четвёртом сезоне «Пацанов» вернётся разорванный на куски герой

Шоураннер «Пацанов» Эрик Крипке пообщался с изданием Deadline и рассказал о судьбе персонажей сериала. Судя по его словам, фанаты могут ожидать возвращения одного из героев.

Далее следуют спойлеры сериала «Пацаны».

В одной из сцен третьего сезона Хоумлендер выпотрошил Чёрного нуара, одного из членов Семёрки. Судя по словам Крипке, уничтоженный герой вернётся.

Постараюсь объяснить так, чтобы ничего не испортить. Тот человек, которого все знают как Чёрный нуар, мёртв. Его органы разбросаны повсюду, но когда у вас есть молчаливый, облачённый в маску герой, то его легко переделать.

Вероятно, в будущих сериях Хоумлендер постарается скрыть убийство Чёрного нуара, а вместо него появится другой человек в том же костюме.

Съёмки четвёртого сезона «Пацанов» начнутся в августе. Ранее Крипке рассказал, что продолжение станет самым эмоциональным в истории шоу.