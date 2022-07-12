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Кодзима, Ньюэлл, Камия, Блезински: культовые авторы игр объединились в ролике по аниме

Кодзима, Ньюэлл, Камия, Блезински: культовые авторы игр объединились в ролике по аниме
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В начале июля в Сети завирусился ролик с сатирического канала Mega64. Видео кратко пересказывает сюжетную арку Маджин Буу из аниме Dragon Ball Z, а в конце ролика появляются многие культовые разработчики игр. Они поднимают руки вверх, тем самым как бы передавая свою энергию Гоку, чтобы тот смог победить Маджин Буу.

Среди разработчиков отметились:

  • Хидео Кодзима — автор серии Metal Gear и Death Stranding.
  • Гейб Ньюэлл — создатель Half-Life, Steam и основатель Valve.
  • Хидэки Камия — автор экшенов Devil May Cry и Bayonetta.
  • Клифф Блезински — создатель шутеров Unreal и Gears of War.
  • Хиронобу Сакагути — создатель серии Final Fantasy.
  • Хидэтака Суэхиро — автор Deadly Premonition.

Автор канала Mega64 также выложил ролик со съёмок короткометражки. В нём можно ещё раз взглянуть на любимых разработчиков немного с другого ракурса.

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