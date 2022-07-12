Кодзима, Ньюэлл, Камия, Блезински: культовые авторы игр объединились в ролике по аниме
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В начале июля в Сети завирусился ролик с сатирического канала Mega64. Видео кратко пересказывает сюжетную арку Маджин Буу из аниме Dragon Ball Z, а в конце ролика появляются многие культовые разработчики игр. Они поднимают руки вверх, тем самым как бы передавая свою энергию Гоку, чтобы тот смог победить Маджин Буу.
Среди разработчиков отметились:
- Хидео Кодзима — автор серии Metal Gear и Death Stranding.
- Гейб Ньюэлл — создатель Half-Life, Steam и основатель Valve.
- Хидэки Камия — автор экшенов Devil May Cry и Bayonetta.
- Клифф Блезински — создатель шутеров Unreal и Gears of War.
- Хиронобу Сакагути — создатель серии Final Fantasy.
- Хидэтака Суэхиро — автор Deadly Premonition.
Автор канала Mega64 также выложил ролик со съёмок короткометражки. В нём можно ещё раз взглянуть на любимых разработчиков немного с другого ракурса.
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