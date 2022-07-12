Apple оштрафовали на 2 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

Суд в Москве оштрафовал Apple на 2 млн рублей за отказ локализовать данные россиян. Согласно закону «О персональных данных», компания должна хранить информацию о пользователях из РФ только на территории страны.

Представители компании в ходе суда подчеркнули, что Apple Inc. не занимается обработкой персональных данных. Вместо неё это делает Apple Distribution International Ltd, что «указано во всех разъяснениях для пользователей продуктами Apple».

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Несмотря на это, суд признал Apple виновной в нарушении закона «О персональных данных» и назначил штраф в размере 2 млн рублей. Для компании это стало первым случаем привлечения к ответственности по этой статье.

Кроме Apple, суд по тем же причинам оштрафовал владельцев Speedtest, Downdetector и Zoom на 1 млн рублей. В конце июня виновным в нарушении закона «О персональных данных» признали сервис Twitch.