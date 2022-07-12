«Он играет одну и ту же роль уже 35 лет»: Микки Рурк жёстко раскритиковал Тома Круза

Карьера 60-летнего Тома Круза на пике: «Топ Ган: Мэверик» приближается к $ 1,2 млрд сборов, а прямо сейчас артист снимается сразу в двух продолжениях серии «Миссия Невыполнима». Несмотря на крупные достижения артиста в последние годы, некоторых его коллег по цеху это нисколько не впечатляет.

На днях Микки Рурк («Город грехов», «Железный человек 2»), известный своим эксцентричным поведением, жёстко раскритиковал Круза. По его словам, артист якобы 35 лет играет одну и ту же роль, а ориентироваться ему бы следовало на культовых актёров старой школы — на Аль Пачино, Роберта де Ниро, Ричарда Харриса и Рэя Уинстона.

Для меня сборы «Мэверика» ни хрена не значат. Том Круз играет одну и ту же роль уже 35 лет. Я такое не уважаю. Меня не интересуют деньги или власть. Меня волнует… когда я вижу Аль Пачино или Кристофера Уокена за работой, или пересматриваю ранних Де Ниро, Ричарда Харриса и Рэя Уинстона, я хочу быть похожим на них.

Не совсем понятно, за что Рурк так невзлюбил Круза — всё же у последнего хватает разных образов. Впрочем, вряд ли слова Микки сильно заденут Тома, критика следует за ним всю его карьеру.