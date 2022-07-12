Слух: в России начался дефицит популярных материнских плат

По данным Telegram-канала «Мутный ПК», в России начался дефицит некоторых материнских плат. Как сообщает издание, в магазинах DNS большинство материнских плат под процессоры Intel Alder Lake на чипсетах Z690 с DDR5 ОЗУ исчезло из продажи, а у оставшихся моделей минимальная стоимость выросла до 20-25 тыс. рублей. Также пропала из продажи популярная материнская плата MSI PRO Z690-A — теперь приобрести её только из-за рубежа за 18 тыс. рублей.
Рост цен также наблюдается и среди материнских плат под AMD на В550-чипсете. Их стоимость поднялась более чем на 50-60%. Например, Gigabyte В550 Aorus Elite V2, которая ранее стоила 11-12 тысяч рублей, теперь выросла в цене до 18 тыс. рублей. При этом цены на популярные материнские платы поднялась минимально: всего на 10-15%.
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