«Игра в кальмара», «Очень странные дела» и «Лучше звоните Солу» — номинанты «Эмми-2022»

Телевизионные академии объявили номинантов премии «Эмми-2022». Среди них оказались «Лучше звоните Солу», «Тед Лассо» и другие шоу. «Игра в кальмара» стала первым сериалом не на английском языке, который попал в категорию «Лучший драматический сериал».

Лучший драматический сериал

«Лучше звоните Солу»

«Эйфория»

«Озарк»

«Разделение»

«Игра в кальмара»

«Очень странные дела»

«Наследники»

«Шершни»

Лучший комедийный сериал

«Начальная школа Эбботт»

«Барри»

«Умерь свой энтузиазм»

«Хитрости»

«Удивительная миссис Мейзел»

«Убийства в одном здании»

«Тед Лассо»

«Чем мы заняты в тени»

Лучший мини-сериал или антология

«Ломка»

«Выбывшая»

«Изобретая Анну»

«Пэм и Томми»

«Белый лотос»

Лучший актёр в драматическом сериале

Джейсон Бейтман («Озарк»)

Брайан Кокс («Наследники»)

Ли Джон-джэ («Игра в кальмара»)

Боб Оденкёрк («Лучше звоните Солу»)

Адам Скотт («Разделение»)

Джереми Стронг («Наследники»)

«Озарк»

Лучшая актриса в драматическом сериале

Джоди Комер («Убивая Еву»)

Лора Линни («Озарк»)

Мелани Лински («Шершни»)

Сандра О («Убивая Еву»)

Риз Уизерспун («Утреннее шоу»)

Зендея («Эйфория»)

Лучший актёр в комедийном сериале

Дональд Гловер («Атланта»)

Билл Хейдер («Барри»)

Николас Холт («Великая»)

Стив Мартин («Убийства в одном здании»)

Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)

Джейсон Судейкис («Тед Лассо»)

Лучшая актриса в комедийном сериале

Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»)

Кинта Брансон («Начальная школа Эбботт»)

Кейли Куоко («Бортпроводница»)

Эль Фаннинг («Великая»)

Исса Рэй («Белая ворона»)

Джин Смарт («Хитрости»)

«Удивительная миссис Мейзел»

Лучший актёр в мини-сериале или антологии

Колин Фёрт («Лестница»)

Эндрю Гарфилд («Под знаменем небес»)

Оскар Айзек («Сцены из супружеской жизни»)

Майкл Китон («Ломка»)

Химеш Патель («Станция одиннадцать»)

Себастиан Стэн («Пэм и Томми»)

Лучшая актриса в мини-сериале или антологии

Тони Коллетт («Лестница»)

Джулия Гарнер («Изобретая Анну»)

Лили Джеймс («Пэм и Томми»)

Сара Полсон («Американская история преступлений»)

Маргарет Куэлли («Уборщица. История матери-одиночки»)

Аманда Сайфред («Выбывшая»)

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале

Патриша Аркетт («Разделение»)

Джулия Гарнер («Озарк»)

Чон Хо-ён («Игра в кальмара»)

Кристина Риччи («Шершни»)

Рэй Сихорн («Лучше звоните Солу»)

Дж. Смит-Камерон («Наследники»)

Сара Снук («Наследники»)

Сидни Суини («Эйфория»)

«Лучше звоните Солу»

Лучший актёр второго плана в драматическом сериале

Николас Браун («Наследники»)

Билли Крудап («Утреннее шоу»)

Киран Калкин («Наследники»)

Пак Хэ-су («Игра в кальмара»)

Мэттью Макфэдиен («Наследники»)

Джон Туртурро («Разделение»)

Кристофер Уокен («Разделение»)

О Ён-су («Игра в кальмара»)

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале

Алекс Борштейн («Удивительная миссис Мейзел»)

Ханна Эйнбиндер («Хитрости»)

Джанелл Джеймс («Начальная школа Эбботт»)

Кейт МакКиннон (Saturday Night Live)

Сара Нилс («Тед Лассо»)

Шерил Ли Ральф («Начальная школа Эбботт»)

Джуно Темпл («Тед Лассо»)

Ханна Уэддингхэм («Тед Лассо»)

Лучший актёр второго плана в комедийном сериале

Энтони Кэрриган («Барри»)

Генри Уинклер («Барри»)

Бретт Голдстин («Тед Лассо»)

Тохиб Джимо («Тед Лассо»)

Ник Мохаммед («Тед Лассо»)

Тони Шэлуб («Удивительная миссис Мейзел»)

Тайлер Джеймс Уильямс («Начальная школа Эбботт»)

Боуэн Янг (Saturday Night Live)

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Лучший режиссёр драматического сериала

Джейсон Бейтман («Озарк»)

Бен Стиллер («Разделение»)

Хван Дон-хёк («Игра в кальмара»)

Марк Майлод («Наследники»)

Кэти Янь («Наследники»)

Лорин Скафария («Наследники»)

Карин Кусама («Шершни»)

Лучший режиссёр комедийного сериала

Хиро Мурай («Атланта»)

Билл Хейдер («Барри»)

Люсия Аньелло («Хитрости»)

Шерин Дабис («Убийства в одном здании»)

Джеми Бэббит («Убийства в одном здании»)

М.Дж. Делани («Тед Лассо»)

Мэри Лу Белли (The Ms. Pat Show)

Лучший режиссёр мини-сериала или антологии

Дэнни Стронг («Ломка»)

Джон Уэллс («Уборщица. История матери-одиночки»)

Хиро Мурай («Станция одиннадцать»)

Майкл Шоуолтер («Выбывшая»)

Франческа Грегорини («Выбывшая»)

Майк Уайт «Белый лотос»

«Выбывшая»

74-я церемония вручения премии «Эмми» пройдёт 13 сентября в 3:00 мск. С полным списком номинантов можно ознакомиться на официальном сайте.