«Игра в кальмара», «Очень странные дела» и «Лучше звоните Солу» — номинанты «Эмми-2022»
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Телевизионные академии объявили номинантов премии «Эмми-2022». Среди них оказались «Лучше звоните Солу», «Тед Лассо» и другие шоу. «Игра в кальмара» стала первым сериалом не на английском языке, который попал в категорию «Лучший драматический сериал».
Лучший драматический сериал
- «Лучше звоните Солу»
- «Эйфория»
- «Озарк»
- «Разделение»
- «Игра в кальмара»
- «Очень странные дела»
- «Наследники»
- «Шершни»
Лучший комедийный сериал
- «Начальная школа Эбботт»
- «Барри»
- «Умерь свой энтузиазм»
- «Хитрости»
- «Удивительная миссис Мейзел»
- «Убийства в одном здании»
- «Тед Лассо»
- «Чем мы заняты в тени»
Лучший мини-сериал или антология
- «Ломка»
- «Выбывшая»
- «Изобретая Анну»
- «Пэм и Томми»
- «Белый лотос»
Лучший актёр в драматическом сериале
- Джейсон Бейтман («Озарк»)
- Брайан Кокс («Наследники»)
- Ли Джон-джэ («Игра в кальмара»)
- Боб Оденкёрк («Лучше звоните Солу»)
- Адам Скотт («Разделение»)
- Джереми Стронг («Наследники»)
«Озарк»
Лучшая актриса в драматическом сериале
- Джоди Комер («Убивая Еву»)
- Лора Линни («Озарк»)
- Мелани Лински («Шершни»)
- Сандра О («Убивая Еву»)
- Риз Уизерспун («Утреннее шоу»)
- Зендея («Эйфория»)
Лучший актёр в комедийном сериале
- Дональд Гловер («Атланта»)
- Билл Хейдер («Барри»)
- Николас Холт («Великая»)
- Стив Мартин («Убийства в одном здании»)
- Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)
- Джейсон Судейкис («Тед Лассо»)
Лучшая актриса в комедийном сериале
- Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»)
- Кинта Брансон («Начальная школа Эбботт»)
- Кейли Куоко («Бортпроводница»)
- Эль Фаннинг («Великая»)
- Исса Рэй («Белая ворона»)
- Джин Смарт («Хитрости»)
«Удивительная миссис Мейзел»
Лучший актёр в мини-сериале или антологии
- Колин Фёрт («Лестница»)
- Эндрю Гарфилд («Под знаменем небес»)
- Оскар Айзек («Сцены из супружеской жизни»)
- Майкл Китон («Ломка»)
- Химеш Патель («Станция одиннадцать»)
- Себастиан Стэн («Пэм и Томми»)
Лучшая актриса в мини-сериале или антологии
- Тони Коллетт («Лестница»)
- Джулия Гарнер («Изобретая Анну»)
- Лили Джеймс («Пэм и Томми»)
- Сара Полсон («Американская история преступлений»)
- Маргарет Куэлли («Уборщица. История матери-одиночки»)
- Аманда Сайфред («Выбывшая»)
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
- Патриша Аркетт («Разделение»)
- Джулия Гарнер («Озарк»)
- Чон Хо-ён («Игра в кальмара»)
- Кристина Риччи («Шершни»)
- Рэй Сихорн («Лучше звоните Солу»)
- Дж. Смит-Камерон («Наследники»)
- Сара Снук («Наследники»)
- Сидни Суини («Эйфория»)
«Лучше звоните Солу»
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
- Николас Браун («Наследники»)
- Билли Крудап («Утреннее шоу»)
- Киран Калкин («Наследники»)
- Пак Хэ-су («Игра в кальмара»)
- Мэттью Макфэдиен («Наследники»)
- Джон Туртурро («Разделение»)
- Кристофер Уокен («Разделение»)
- О Ён-су («Игра в кальмара»)
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
- Алекс Борштейн («Удивительная миссис Мейзел»)
- Ханна Эйнбиндер («Хитрости»)
- Джанелл Джеймс («Начальная школа Эбботт»)
- Кейт МакКиннон (Saturday Night Live)
- Сара Нилс («Тед Лассо»)
- Шерил Ли Ральф («Начальная школа Эбботт»)
- Джуно Темпл («Тед Лассо»)
- Ханна Уэддингхэм («Тед Лассо»)
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
- Энтони Кэрриган («Барри»)
- Генри Уинклер («Барри»)
- Бретт Голдстин («Тед Лассо»)
- Тохиб Джимо («Тед Лассо»)
- Ник Мохаммед («Тед Лассо»)
- Тони Шэлуб («Удивительная миссис Мейзел»)
- Тайлер Джеймс Уильямс («Начальная школа Эбботт»)
- Боуэн Янг (Saturday Night Live)
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Лучший режиссёр драматического сериала
- Джейсон Бейтман («Озарк»)
- Бен Стиллер («Разделение»)
- Хван Дон-хёк («Игра в кальмара»)
- Марк Майлод («Наследники»)
- Кэти Янь («Наследники»)
- Лорин Скафария («Наследники»)
- Карин Кусама («Шершни»)
Лучший режиссёр комедийного сериала
- Хиро Мурай («Атланта»)
- Билл Хейдер («Барри»)
- Люсия Аньелло («Хитрости»)
- Шерин Дабис («Убийства в одном здании»)
- Джеми Бэббит («Убийства в одном здании»)
- М.Дж. Делани («Тед Лассо»)
- Мэри Лу Белли (The Ms. Pat Show)
Лучший режиссёр мини-сериала или антологии
- Дэнни Стронг («Ломка»)
- Джон Уэллс («Уборщица. История матери-одиночки»)
- Хиро Мурай («Станция одиннадцать»)
- Майкл Шоуолтер («Выбывшая»)
- Франческа Грегорини («Выбывшая»)
- Майк Уайт «Белый лотос»
«Выбывшая»
74-я церемония вручения премии «Эмми» пройдёт 13 сентября в 3:00 мск. С полным списком номинантов можно ознакомиться на официальном сайте.
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