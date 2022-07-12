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«Игра в кальмара», «Очень странные дела» и «Лучше звоните Солу» — номинанты «Эмми-2022»

«Игра в кальмара», «Очень странные дела» и «Лучше звоните Солу» — номинанты «Эмми-2022»
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Телевизионные академии объявили номинантов премии «Эмми-2022». Среди них оказались «Лучше звоните Солу», «Тед Лассо» и другие шоу. «Игра в кальмара» стала первым сериалом не на английском языке, который попал в категорию «Лучший драматический сериал».

Лучший драматический сериал

  • «Лучше звоните Солу»
  • «Эйфория»
  • «Озарк»
  • «Разделение»
  • «Игра в кальмара»
  • «Очень странные дела»
  • «Наследники»
  • «Шершни»
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Лучший комедийный сериал

  • «Начальная школа Эбботт»
  • «Барри»
  • «Умерь свой энтузиазм»
  • «Хитрости»
  • «Удивительная миссис Мейзел»
  • «Убийства в одном здании»
  • «Тед Лассо»
  • «Чем мы заняты в тени»

Лучший мини-сериал или антология

  • «Ломка»
  • «Выбывшая»
  • «Изобретая Анну»
  • «Пэм и Томми»
  • «Белый лотос»

Лучший актёр в драматическом сериале

  • Джейсон Бейтман («Озарк»)
  • Брайан Кокс («Наследники»)
  • Ли Джон-джэ («Игра в кальмара»)
  • Боб Оденкёрк («Лучше звоните Солу»)
  • Адам Скотт («Разделение»)
  • Джереми Стронг («Наследники»)
«Озарк»

«Озарк»

Лучшая актриса в драматическом сериале

  • Джоди Комер («Убивая Еву»)
  • Лора Линни («Озарк»)
  • Мелани Лински («Шершни»)
  • Сандра О («Убивая Еву»)
  • Риз Уизерспун («Утреннее шоу»)
  • Зендея («Эйфория»)

Лучший актёр в комедийном сериале

  • Дональд Гловер («Атланта»)
  • Билл Хейдер («Барри»)
  • Николас Холт («Великая»)
  • Стив Мартин  («Убийства в одном здании»)
  • Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)
  • Джейсон Судейкис («Тед Лассо»)

Лучшая актриса в комедийном сериале

  • Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»)
  • Кинта Брансон («Начальная школа Эбботт»)
  • Кейли Куоко («Бортпроводница»)
  • Эль Фаннинг («Великая»)
  • Исса Рэй («Белая ворона»)
  • Джин Смарт («Хитрости»)
«Удивительная миссис Мейзел»

«Удивительная миссис Мейзел»

Лучший актёр в мини-сериале или антологии

  • Колин Фёрт («Лестница»)
  • Эндрю Гарфилд («Под знаменем небес»)
  • Оскар Айзек («Сцены из супружеской жизни»)
  • Майкл Китон («Ломка»)
  • Химеш Патель («Станция одиннадцать»)
  • Себастиан Стэн («Пэм и Томми»)

Лучшая актриса в мини-сериале или антологии

  • Тони Коллетт («Лестница»)
  • Джулия Гарнер («Изобретая Анну»)
  • Лили Джеймс («Пэм и Томми»)
  • Сара Полсон («Американская история преступлений»)
  • Маргарет Куэлли («Уборщица. История матери-одиночки»)
  • Аманда Сайфред («Выбывшая»)

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале

  • Патриша Аркетт («Разделение»)
  • Джулия Гарнер («Озарк»)
  • Чон Хо-ён («Игра в кальмара»)
  • Кристина Риччи («Шершни»)
  • Рэй Сихорн («Лучше звоните Солу»)
  • Дж. Смит-Камерон («Наследники»)
  • Сара Снук («Наследники»)
  • Сидни Суини («Эйфория»)
«Лучше звоните Солу»

«Лучше звоните Солу»

Лучший актёр второго плана в драматическом сериале

  • Николас Браун («Наследники»)
  • Билли Крудап («Утреннее шоу»)
  • Киран Калкин («Наследники»)
  • Пак Хэ-су («Игра в кальмара»)
  • Мэттью Макфэдиен («Наследники»)
  • Джон Туртурро («Разделение»)
  • Кристофер Уокен («Разделение»)
  • О Ён-су («Игра в кальмара»)

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале

  • Алекс Борштейн («Удивительная миссис Мейзел»)
  • Ханна Эйнбиндер («Хитрости»)
  • Джанелл Джеймс («Начальная школа Эбботт»)
  • Кейт МакКиннон (Saturday Night Live)
  • Сара Нилс («Тед Лассо»)
  • Шерил Ли Ральф («Начальная школа Эбботт»)
  • Джуно Темпл («Тед Лассо»)
  • Ханна Уэддингхэм («Тед Лассо»)

Лучший актёр второго плана в комедийном сериале

  • Энтони Кэрриган («Барри»)
  • Генри Уинклер («Барри»)
  • Бретт Голдстин («Тед Лассо»)
  • Тохиб Джимо («Тед Лассо»)
  • Ник Мохаммед («Тед Лассо»)
  • Тони Шэлуб («Удивительная миссис Мейзел»)
  • Тайлер Джеймс Уильямс («Начальная школа Эбботт»)
  • Боуэн Янг (Saturday Night Live)
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Лучший режиссёр драматического сериала

  • Джейсон Бейтман («Озарк»)
  • Бен Стиллер («Разделение»)
  • Хван Дон-хёк («Игра в кальмара»)
  • Марк Майлод («Наследники»)
  • Кэти Янь («Наследники»)
  • Лорин Скафария («Наследники»)
  • Карин Кусама («Шершни»)

Лучший режиссёр комедийного сериала

  • Хиро Мурай («Атланта»)
  • Билл Хейдер («Барри»)
  • Люсия Аньелло («Хитрости»)
  • Шерин Дабис («Убийства в одном здании»)
  • Джеми Бэббит («Убийства в одном здании»)
  • М.Дж. Делани («Тед Лассо»)
  • Мэри Лу Белли (The Ms. Pat Show)

Лучший режиссёр мини-сериала или антологии

  • Дэнни Стронг («Ломка»)
  • Джон Уэллс («Уборщица. История матери-одиночки»)
  • Хиро Мурай («Станция одиннадцать»)
  • Майкл Шоуолтер («Выбывшая»)
  • Франческа Грегорини («Выбывшая»)
  • Майк Уайт «Белый лотос»
«Выбывшая»

«Выбывшая»

74-я церемония вручения премии «Эмми» пройдёт 13 сентября в 3:00 мск. С полным списком номинантов можно ознакомиться на официальном сайте.

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