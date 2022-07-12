Исследование: геймеры обладают повышенной реакцией и быстрее принимают решения

Учёные из Университета штата Джорджия провели эксперимент и выяснили, что геймеры обладают повышенной мозговой активностью и быстрее принимают решения, нежели те, кто играми практически не увлекается.

В исследовании приняли участие 47 человек: 28 из них часто проводили время в играх, 19 — практически не играют. Испытуемых помещали в специальный аппарат МРТ с зеркалом внутри — на нём отображался экран с движущимися точками. Подопытным необходимо было указывать, в какую сторону перемещаются объекты, как можно быстрее нажимая на кнопку.

Анализ исследования. Зелёные точки на графике — геймеры

По итогам исследования учёные пришли к выводу, что геймеры значительно быстрее реагировали на движущиеся объекты, чем те, кто не увлекается играми вовсе. Нейробиологи отмечают, что видеоигры могут стать отличным тренажёром для тренировок по принятию решений на основе визуального восприятия.

Ранее журнал Computers in Human Behavior опубликовал результаты исследования о сексуализации в видеоиграх и последствиях этого для мужчин и женщин. Как оказалось, сексуализация девушек в играх не оказывает негативного воздействия на геймеров и не делает из них сексистов.