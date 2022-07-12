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Дата выхода Company of Heroes 2 и подробности двух кампаний

Company of Heroes 3 выйдет 17 ноября, а масштабы игры поражают
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Relic объявила дату выхода Company of Heroes 3 — 17 ноября. Но это не так интересно, как анонс второй сюжетной кампании. Да, как оказалось, вдобавок к итальянской кампании с пошаговыми боями на большой карте в духе Warhammer 40,000: Dawn of War: Dark Crusade появится ещё и североафриканская операция.

Подобный подход видеть несколько удивительно — по факту к релизу приготовят сразу две абсолютно разные кампании. В отличие от Италии, например, в Северной Африке нет ни большой карты с меняющимся раскладом сил в зависимости от побед и поражений, да и очередность заданий чётко описана.

Если совсем упрощать, то кампания в Италии представляет собой сюжет, который развивается в зависимости от результатов игрока в миссиях, а в Северной Африке обычная кампания.

Кинематографический трейлер кампании в Северной Африке

После релиза разработчики продолжат работать над улучшением и расширением игры, обещая новые режимы, карты и тому подобное. Команда планирует постоянно общаться с фанатами, чтобы делать игру только лучше.

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