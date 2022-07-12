В Company of Heroes 3 дают бесплатно сыграть, но нужно поторопиться
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SEGA и Relic объявили дату выхода Company of Heroes 3, стратегия выйдет 17 ноября, а вместе с этим анонсировали вторую сюжетную кампанию — её события развернутся в Северной Африке.
Более того, в качестве приятного бонуса разработчики решили дать всем желающим попробовать одну миссию — как раз из Северной Африки. Активация происходит на сайте разработчиков и должна без проблем работать даже на российских аккаунтах.
В доступном задании дадут сыграть за Немецкий Африканский корпус, который пытается выбить британцев из укреплений. Доступ закроют через неделю, 19 июля.
Company of Heroes 3 выйдет 17 ноября только на ПК. На этот раз Relic предложит аж две кампании: более реиграбельную в Италии и традиционную в Северной Африке.
Новость по темеCompany of Heroes 3 выйдет 17 ноября, а масштабы игры поражают
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