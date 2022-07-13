В ремейке Lollipop Chainsaw обещают сохранить стиль и сюжет оригинала

Продюсер ремейка Lollipop Chainsaw и глава студии Dragami Games Йошими Ясуда успокоил фанатов оригинальной игры и заверил, что ремейк будет максимально приближен к проекту.

По словам Ясуды, команда разработчиков не собирается менять историю или эстетику игры. Все слухи об этом продюсер опроверг. Также у авторов была идея сделать ремастер оригинального тайтла, но из-за невозможности включить в игру 16 лицензионных треков было принято решение выпустить ремейк.

Ещё Йошими Ясуда рассказал про цензуру. Он отметил, что пока ничего обещать не будет, но команда приложит все усилия, чтобы в ремейке всё осталось таким же, как в оригинале.

Ремейк Lollipop Chainsaw должен выйти в 2023 году, точная дата пока неизвестна.