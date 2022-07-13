В ремейке Lollipop Chainsaw обещают сохранить стиль и сюжет оригинала
Поделиться
Продюсер ремейка Lollipop Chainsaw и глава студии Dragami Games Йошими Ясуда успокоил фанатов оригинальной игры и заверил, что ремейк будет максимально приближен к проекту.
По словам Ясуды, команда разработчиков не собирается менять историю или эстетику игры. Все слухи об этом продюсер опроверг. Также у авторов была идея сделать ремастер оригинального тайтла, но из-за невозможности включить в игру 16 лицензионных треков было принято решение выпустить ремейк.
Ещё Йошими Ясуда рассказал про цензуру. Он отметил, что пока ничего обещать не будет, но команда приложит все усилия, чтобы в ремейке всё осталось таким же, как в оригинале.
Ремейк Lollipop Chainsaw должен выйти в 2023 году, точная дата пока неизвестна.
Комментарии
- 13 июля 2022
-
11:59
-
11:11
-
10:26
-
09:43
- 12 июля 2022
-
23:18
-
22:20
-
21:01
-
20:41
-
20:36
-
19:40
-
18:58
-
18:25
-
18:20
-
17:40
-
17:22
-
16:58
-
16:39
-
16:31
-
16:16
-
16:05
-
15:47
-
15:44
-
15:30
-
14:51
-
14:44
-
14:34
-
14:12
-
13:45
-
13:36
-
13:01
-
12:47
-
12:31
-
12:04
-
11:26
-
10:45
Партнерский контент