За неделю Monster Hunter Rise: Sunbreak купили ещё 1 млн раз

Capcom на своём официальном сайте вновь поделилась информацией о продажах Monster Hunter Rise: Sunbreak. 5 июля тираж Sunbreak превысил 2 млн копий, а сегодня стало известно о преодолении отметки в 3 млн.

Проекту понадобилась всего неделя, чтобы прибавить к продажам ещё 1 млн копий. По словам Capcom, на это влияют активные рекламные акции и позитивный приём со стороны игроков. На данный момент совокупные продажи всей франшизы Monster Hunter превысили 84 млн копий.

Sunbreak представляет собой масштабное дополнение для Monster Hunter Rise. Оно добавило новые ранги, локации, монстров, сюжетные фрагменты и многое другое.