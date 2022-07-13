Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Твиттер» подал в суд на Илона Маска за отказ от покупки соцсети за $ 44 млрд

На Илона Маска подали в суд за отказ от покупки «Твиттера». Исход может быть неожиданным
Комментарии

Представители «Твиттера» подали иск на Илона Маска после его внезапного отказа от покупки соцсети за $ 44 млрд. В заявлении сообщается, что миллиардер должен соблюсти юридические обязательства и завершить сделку, даже если покупка уже не соответствует его личным интересам. В компании отметили, что Маску предоставили намного больше конфиденциальной информации о «Твиттере», чем ему полагалось.

При этом независимые юристы заявляют, что исход разбирательства может быть совершенно неожиданным. Да, с большой вероятностью Маска могут заставить всё-таки завершить сделку или выплатить штраф в $ 1 млрд за её срыв. Однако существует варианты, при которых миллиардер сможет снизить стоимость покупки или отказаться без каких-либо последствий для себя.

Судебное разбирательство между руководством «Твиттера» и Илоном Маском должно пройти до 24 октября 2022 года — крайнего срока сделки.

Илон Маск окончательно дискредитировал себя. Отмыться будет практически невозможно Илон Маск окончательно дискредитировал себя. Отмыться будет практически невозможно
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022