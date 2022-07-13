На Илона Маска подали в суд за отказ от покупки «Твиттера». Исход может быть неожиданным

Представители «Твиттера» подали иск на Илона Маска после его внезапного отказа от покупки соцсети за $ 44 млрд. В заявлении сообщается, что миллиардер должен соблюсти юридические обязательства и завершить сделку, даже если покупка уже не соответствует его личным интересам. В компании отметили, что Маску предоставили намного больше конфиденциальной информации о «Твиттере», чем ему полагалось.

При этом независимые юристы заявляют, что исход разбирательства может быть совершенно неожиданным. Да, с большой вероятностью Маска могут заставить всё-таки завершить сделку или выплатить штраф в $ 1 млрд за её срыв. Однако существует варианты, при которых миллиардер сможет снизить стоимость покупки или отказаться без каких-либо последствий для себя.

Судебное разбирательство между руководством «Твиттера» и Илоном Маском должно пройти до 24 октября 2022 года — крайнего срока сделки.