Коллекционка The Callisto Protocol напугает любого фаната хорроров

Геймдиректор The Callisto Protocol Глен Скофилд показал коллекционное издание хоррора. Главным его достоинством оказалась фигурка некроморфа, который нападает на главного героя. Как отметил Скофилд, её разработали сами сотрудники Striking Distance.

Наша статуэтка из коллекционного издания — настоящее качество! Она сделана из тяжёлой полистали и разработана нашей командой. Я в восторге от того, как здорово всё получилось, и не могу дождаться, когда смогу поставить эту красоту на полку!

В коллекционное издание The Callisto Protocol за $ 259 (~15 тыс. рублей) войдут:

диск с The Callisto Protocol;

статуэтка с монстром;

стилбук;

костюм для главного героя и скины на оружие;

сезонный пропуск с доступом к будущим дополнениям за два дня до их выхода;

физическое издание комикса;

значки с символикой игры.

The Callisto Protocol поступит в продажу 2 декабря на ПК и консолях.