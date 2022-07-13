Нейросеть нарисовала героев Dota 2 по текстовому описанию. Сможете узнать их всех?
Поделиться
Нейросеть DALL-E продолжает радовать обычных пользователей своими работами. В этот раз доступ к ней получил большой энтузиаст Dota 2 под ником Wykrhm Reddy. Он попросил пользователей предложить ему различные описания, которые он затем отправлял нейросети. В результате ИИ рисовал картины, полученные на основе её базы данных.
Похожий на пухлый арбуз морской гигант Tidehunter из Dota 2 сам выращивает арбузы
Силы Тьмы и Силы Света из Dota 2 в виде аниме-девушек, цифровой арт
Pudge из Dota 2 в роли шеф-повара хибати в японском ресторане
Faceless Void из Dota 2 наблюдает за вселенной и временем вокруг него, очень детальный цифровой арт
Spirit Breaker из Dota 2 в виде космической коровы, несущейся сквозь космос и звёзды, держащей цеп и фонарь
Лорд Габен создаёт Morphling вручную с большим количеством полигонов и вершин
Ранее DALL-E уже рисовала героев из «Игры Престолов», «Гарри Поттера» и соревновалась с людьми.
Комментарии
- 13 июля 2022
-
13:42
-
13:40
-
13:10
-
13:03
-
12:34
-
11:59
-
11:11
-
10:26
-
09:43
- 12 июля 2022
-
23:18
-
22:20
-
21:01
-
20:41
-
20:36
-
19:40
-
18:58
-
18:25
-
18:20
-
17:40
-
17:22
-
16:58
-
16:39
-
16:31
-
16:16
-
16:05
-
15:47
-
15:44
-
15:30
-
14:51
-
14:44
-
14:34
-
14:12
-
13:45
-
13:36
-
13:01
Партнерский контент