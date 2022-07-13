Нейросеть нарисовала героев Dota 2 по текстовому описанию. Сможете узнать их всех?

Нейросеть DALL-E продолжает радовать обычных пользователей своими работами. В этот раз доступ к ней получил большой энтузиаст Dota 2 под ником Wykrhm Reddy. Он попросил пользователей предложить ему различные описания, которые он затем отправлял нейросети. В результате ИИ рисовал картины, полученные на основе её базы данных.

Похожий на пухлый арбуз морской гигант Tidehunter из Dota 2 сам выращивает арбузы

Силы Тьмы и Силы Света из Dota 2 в виде аниме-девушек, цифровой арт

Pudge из Dota 2 в роли шеф-повара хибати в японском ресторане

Faceless Void из Dota 2 наблюдает за вселенной и временем вокруг него, очень детальный цифровой арт

Spirit Breaker из Dota 2 в виде космической коровы, несущейся сквозь космос и звёзды, держащей цеп и фонарь

Лорд Габен создаёт Morphling вручную с большим количеством полигонов и вершин

Ранее DALL-E уже рисовала героев из «Игры Престолов», «Гарри Поттера» и соревновалась с людьми.