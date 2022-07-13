Создатель God of War одобрил коллаборацию с котиком из Stray
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Уже через несколько дней выйдет одна из самых ожидаемых игр этого года, адвенчура про котика под названием Stray. Пользователь под ником BT_BlackThunder показал свою работу, в которой скрестил Stray и God of War.
На изображении можно увидеть Кратоса, который держит в руках котика. Издательство Annapurna Interactive опубликовала арт у себя на странице и выделила страницу авторов God of War из студии Sony Santa Monica.
На публикацию обратил внимание глава Sony Santa Monica и геймдизайнер God of War Кори Барлог. Он отметил работу и подчеркнул, что это уже самый настоящий канон.
О, да! Это уже грёбаный канон.
Stray выйдет 19 июля на PlayStation и ПК. В день выхода тайтл будет доступен подписчикам PS Plus Extra и PS Plus Premium (Deluxe).
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