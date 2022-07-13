Разработчик Dota 2 рассказал об улучшениях системы поиска игры

Сотрудник Valve Джефф Хилл подробно рассказал о последних изменениях в матчмейкинге Dota 2 на форуме Reddit. По словам разработчика, теперь в игре есть ограничение на разброс рейтинга соперников при поиске игры, что улучшит баланс сил и повысит удовольствие от матчей.

Хилл заметил, что раньше в Dota 2 можно было долго искать игру, но потом система всё равно создавала матч с слишком сильными или слишком слабыми оппонентами, — теперь этого не будет.

Игроки с очень высоким рангом начинали поиск вдвоём или в группе и ждали такую же группу в противники. Поскольку они ждали долго, то находили плохие игры в плане баланса сил. Такие матчи были ужасны — обычно это вынос одной из команд. Это часто происходило с игроками высокого ранга, которые искали матчи в непопулярное время или в непопулярных регионах. Конечно, это небольшая проблема для таких игроков, они привыкли — но если вы попадёте в такой матч, то поймёте, что он значительно хуже обычных игр.

6 июня вышло обновление в Dota 2: оно улучшило систему поиска матчей и исправило ряд ошибок. Кроме того, теперь группа из пяти игроков может сдаться после 30 минут игры.