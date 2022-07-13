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Премьера сериала по The Last of Us состоится в начале 2023 года

Премьера сериала по The Last of Us состоится в начале 2023 года
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Глава по контенту HBO и HBO Max Кейси Блойс заявил, что премьера сериала по The Last of Us должна состояться в начале 2023 года. Какой-либо другой информацией он не поделился, однако приблизительное окно выхода — уже что-то, ведь у зрителей на руках всего два кадра и ни одного трейлера.

Первый сезон The Last of Us расскажет историю оригинальной игры, в которой контрабандист Джоэл перевозит девочку Элли с восточного побережья США на западное. Некогда чужие друг другу люди становятся родными, преодолев множество невзгод на своём пути.

Главные роли в сериале исполнили Педро Паскаль («Игра престолов», «Мандалорец») и Белла Рэмси («Игра престолов»). Пилотный эпизод снял российский режиссёр Кантемир Балагов, сценаристом выступил автор оригинальной игры Нил Дракманн, а к написанию саундтрека вернулся Густаво Сантаолалья.

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