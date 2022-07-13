В России закрылось рекордное число кинотеатров

По данным «Невафильм Research», к середине 2022 года количество кинотеатров в России сократилось на 6,4%, а кинозалов – на 12,4%. Количество кинотеатров в стране уменьшилось с 2161 по состоянию на 1 января до 2022 на 1 июля. Количество залов сократилось с 5704 до 4996 соответственно. Под закрытыми залами кинотеатров в исследовании понимаются площадки, которые закрыли на длительный или неопределённый срок, а также те, у которых на конец оценочного периода были «нулевые сеансы».

За первое полугодие 2022 года динамика закрытия кинотеатров оказалась рекордной за всю историю наблюдений, превзойдя показатель пандемийного 2020-го. По итогам июня 2022 года неработающими оказались 849 кинозалов, при этом за весь 2020-й закрылся лишь 361 кинозал. За первую половину нынешнего года открылось 56 кинотеатров и 141 кинозал — это наименьший показатель за последние пять лет.

В городах-миллионниках процент закрытия кинозалов оказался выше, чем по всей России (16%). Рекордсменами по количеству закрытых кинозалов стали Омск (34%), Самара (29%) и Краснодар (26%). В Москве с начала 2022-го закрылось 16% кинозалов, в Санкт-Петербурге – 14%.