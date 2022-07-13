Источник: новую Assassin's Creed посвятят ацтекам

Следующая Assassin's Creed может оказаться игрой про ацтеков, о чём рассказал известный блогер и инсайдер Джереми Пентер с YouTube-канала ACG. Он не стал вдаваться в подробности.

Это интересный поворот событий, поскольку в ближайшее время ожидался выход игры про Басима из Assassin's Creed Valhalla, а основным местом действия ожидался город Багдад. Сама история должна была разворачиваться до событий «Вальгаллы». Изначально игру делали в качестве DLC, поэтому и масштабы должны быть поменьше.

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Возможно, Пентер говорит про следующую большую Assassin's Creed — когда выйдет она, неизвестно. Игра же про Басима, которая носит рабочее название Rift, ожидается к релизу в конце 2022-го или в начале 2023-го.

Империя ацтеков существовала с 1300 по 1521 год в центральной Мексике. Она славилась богатой мифологией, уникальной архитектурой, своим пантеоном богов и жертвоприношениями.

Официально Ubisoft работает над Assassin's Creed Infinity — сервисом, который должен включать в себя новые большие и маленькие игры, а также ремейки старых частей. По слухам, в компании уже работают над воссозданием игр про Эцио.

Какой-то важный анонс по Assassin's Creed обещают сделать в сентябре на 15-летие франшизы.