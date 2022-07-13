Сегодня игроки хоронят Red Dead Online

В начале июля стало известно, что отчаявшиеся фанаты Red Dead Online планируют провести похороны игры. Это связано с тем, что Rockstar Games перестала обновлять проект, поскольку бросила все свои силы на GTA 6.

Западные СМИ обратили внимание, что геймеры действительно проводят похороны игры. Пользователи призывают выпить несколько кружек пива на кладбище в Валентайне или Блэкуотере.

Сегодня день, когда сообщество отдает дань уважения игре, которую многие из нас любят и хотели бы получить больше любви от Rockstar. Так что зайдите в игру сегодня и выпейте немного пива на кладбище Валентайна или Блэкуотера.

Приходите на гору, чтобы в последний раз взглянуть на Red Dead Online перед её похоронами.

Также в Red Dead Online можно заметить большое количество игроков, одетых во всё чёрное, которые наблюдают за пейзажами проекта.