Слух: подробности «Джокера 2» с Хоакином Фениксом

В материале присутствуют спойлеры «Джокера».

8 июня Тодд Филлипс объявил о старте производства «Джокера 2» с Хоакином Фениксом. Чуть позже различные СМИ сообщили, что в картине может появиться Харли Квинн, а сыграет её Леди Гага.

Портал World of Reel опубликовал потенциальные сюжетные подробности сиквела со ссылкой на собственный источник. По его словам, Леди Гага действительно сыграет в фильме, однако её героиней станет не Харли Квинн, а некто другой. Отношения между Джокером и девушкой похожи на отношения между Томом и Джерри в одноимённых мультфильмах.

Сам фильм должен стать ещё более жестоким, чем оригинальная картина. Автор утверждает, что в ленте будут сцены пыток, изнасилований, кастрации и множество смертей. Что касается музыкального аспекта, то его описывают как нечто в духе «Поющих под дождём» — никаких позитивных номеров в стиле «Ла-Ла-Лэнд» не предвидится. Источник отмечает, что если сценарий не изменят, то фильм буквально «взорвёт людям мозг». А концовка якобы не оставит ни единого намёка на продолжение.

Всю информацию выше стоит воспринимать с большой долей скепсиса, ведь даже если она правдива, то Warner Bros. и сам Тодд Филлипс могут поменять многие элементы картины ещё до начала съёмок. У «Джокера 2» пока нет даже приблизительной даты выхода.