Bayonetta 3 выйдет 28 октября — новый трейлер!

Nintendo и PlatinumGames объявили дату выхода Bayonetta 3 — 28 октября. Это эксклюзив Switch. Вместе с этим показали свежий трейлер и открыли предварительные заказы. Кстати, у игры будут русские субтитры!
Из особенностей третьей части:
- новые демонические умения;
- место действия — Япония, Китай и другие страны;
- новый играбельный персонаж — начинающая ведьма Виола;
- масштабные демонические сражения в масштабах целых городов.
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Новые скриншоты
Виола
Bayonetta 3 ждали очень долго: игру представили в далёком 2017 году и после ушли тихо делать слэшер. Лишь в декабре 2021-го разработчики показали хоть что-то, пообещав релиз до конца 2022-го. Похоже, слово команда всё же без проблем сдержит.
Интересно, что изначально Bayonetta была эксклюзивом PS3 и Xbox 360, но продажи оказались слишком низкими, и SEGA отказалась от планов на сиквел. Тут неожиданно Nintendo решила профинансировать сиквел, но он должен был стать эксклюзивом её консолей. Продажи второй части для Wii U тоже оказались низкими, но Nintendo решила дать добро на ещё одно продолжение — уже для Switch.
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