Bayonetta 3 выйдет 28 октября — новый трейлер!

Nintendo и PlatinumGames объявили дату выхода Bayonetta 3 — 28 октября. Это эксклюзив Switch. Вместе с этим показали свежий трейлер и открыли предварительные заказы. Кстати, у игры будут русские субтитры!

Из особенностей третьей части:

новые демонические умения;

место действия — Япония, Китай и другие страны;

новый играбельный персонаж — начинающая ведьма Виола;

масштабные демонические сражения в масштабах целых городов.

Постер

Новые скриншоты

Виола

Bayonetta 3 ждали очень долго: игру представили в далёком 2017 году и после ушли тихо делать слэшер. Лишь в декабре 2021-го разработчики показали хоть что-то, пообещав релиз до конца 2022-го. Похоже, слово команда всё же без проблем сдержит.

Интересно, что изначально Bayonetta была эксклюзивом PS3 и Xbox 360, но продажи оказались слишком низкими, и SEGA отказалась от планов на сиквел. Тут неожиданно Nintendo решила профинансировать сиквел, но он должен был стать эксклюзивом её консолей. Продажи второй части для Wii U тоже оказались низкими, но Nintendo решила дать добро на ещё одно продолжение — уже для Switch.