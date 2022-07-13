В Техасе остановили майнинг из-за аномальной жары

Техасские майнеры приостановили добычу криптовалют из-за аномально высокой жары в штате. Управляющая компания попросила их это сделать, тем самым снизив нагрузку на сеть, которая и так на пределе из-за безостановочной работы кондиционеров и вентиляторов. Дело в том, что во многих городах штата уже который день температура воздуха превышает 40° по Цельсию.

Техасский совет по блокчейну уже исполнил просьбу УК, отключив свои майнинговые фермы. Как сообщил глава ведомства Ли Братчер, фермы отключают не только из-за просьб, но и по финансовым соображениям. Ведь цены на электроэнергию растут, а курсы криптовалют в последнее время сильно просели.

Фермы закрываются по нескольким причинам, но в первую очередь потому, что это правильно. Нужно быть добропорядочным гражданином.

За последний год Техас стал одним из главных мест в мире по добыче криптовалют после того, как майнинг официально запретили в Китае. Ожидается, что майнеры увеличат спрос на электроэнергию в Техасе до 6 гигаватт к середине следующего года.