Для Genshin Impact вышел патч 2.8 с новыми событиями и героем

Авторы Genshin Impact выпустили обновление 2.8 под названием «Лето! Грёзы? Музыка!». В игре появился первый персонаж ближнего боя с катализатором — анемо-герой Сиканоин Хэйдзо. Подробнее о нём можно узнать из официального ролика с русскими субтитрами.

Патч 2.8 снова отправил путешественников на архипелаг Золотого яблока, где появились новые зоны для исследования, сражений и поиска сокровищ. Авторы добавили несколько сюжетных линий, связанных с Казухой, Синь Янь, Фишлем и Моной, а также несколько летних событий. Также геймеры могут приобрести Фишль с новым нарядом, а снаряжение Дилюка получило новые анимации и предысторию в режиме ожидания.

Ранее авторы Genshin Impact показали трёх будущих персонажей, которые появятся в игре со следующими обновлениями. Среди них: дендролучница Тигнари, четырёхзвёздочная Коррей и мечница Дори.