Для Genshin Impact вышел патч 2.8 с новыми событиями и героем

Авторы Genshin Impact выпустили обновление 2.8 под названием «Лето! Грёзы? Музыка!». В игре появился первый персонаж ближнего боя с катализатором — анемо-герой Сиканоин Хэйдзо. Подробнее о нём можно узнать из официального ролика с русскими субтитрами.
Патч 2.8 снова отправил путешественников на архипелаг Золотого яблока, где появились новые зоны для исследования, сражений и поиска сокровищ. Авторы добавили несколько сюжетных линий, связанных с Казухой, Синь Янь, Фишлем и Моной, а также несколько летних событий. Также геймеры могут приобрести Фишль с новым нарядом, а снаряжение Дилюка получило новые анимации и предысторию в режиме ожидания.
Ранее авторы Genshin Impact показали трёх будущих персонажей, которые появятся в игре со следующими обновлениями. Среди них: дендролучница Тигнари, четырёхзвёздочная Коррей и мечница Дори.
- 13 июля 2022
-
17:56
-
17:23
-
16:48
-
16:10
-
16:03
-
15:59
-
15:28
-
15:18
-
14:51
-
14:50
-
14:35
-
14:16
-
14:15
-
14:15
-
14:00
-
13:42
-
13:40
-
13:10
-
13:03
-
12:34
-
11:59
-
11:11
-
10:26
-
09:43
- 12 июля 2022
-
23:18
-
22:20
-
21:01
-
20:41
-
20:36
-
19:40
-
18:58
-
18:25
-
18:20
-
17:40
-
17:22