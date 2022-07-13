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Netflix выпустит документальный сериал про жизнь Дэвида Бекхэма

Netflix выпустит документальный сериал про жизнь Дэвида Бекхэма
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Netflix займётся производством документального сериала, который расскажет про Дэвида Бекхэма. Созданием проекта займутся Фишер Стивенс («Завтра наступит сегодня», «Спасти планету») и Джон Батсек («Послушай меня, Марлон»).

У шоу пока нет названия, однако авторы уже заявили, что в сериал войдут ранее неопубликованные кадры за последние 40 лет жизни игрока. Речь идёт как о рассказах самого Дэвида, так и о различных фактах о футболисте со слов его близких друзей и родственников. Зрители смогут ещё раз увидеть редкие кадры жизни Бекхэма в Англии и в США времён выступлений за ФК «Лос-Анджелес Гэлакси».

Даты выхода у документального сериала пока нет, однако не стоит ждать его выхода в ближайшее время.

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