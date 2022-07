Скоро в PS Plus добавят 17 новых бесплатных игр

Sony официально объявила свежую подборку PS Plus на июль — туда вошли аж 17 игр. Большинство из них, целых 15 штук, доступны в каталоге PS Plus Extra, тогда как две оставшиеся получат только подписчики PS Plus Deluxe или PS Plus Premium.

Новинки PS Plus Extra

Stray (PS4, PS5)

Final Fantasy 7 Remake Intergrade (PS5)

«Мстители» (PS4, PS5)

Assassin’s Creed Unity (PS4)

Assassin’s Creed 4 Black Flag (PS4)

Assassin’s Creed Rogue (PS4)

Assassin’s Creed Freedom Cry (PS4)

Assassin’s Creed: The Ezio Collection (PS4)

Saints Row IV: Re-Elected (PS4)

Saints Row Gat out of Hell (PS4)

Spirit of the North: Enhanced Edition (PS5)

Ice Age: Scrat’s Nutty Adventure (PS4)

Jumanji The Video Game (PS4)

Paw Patrol on a Roll! (PS4)

ReadySet Heroes (PS4).

Вдобавок подписчики PS Plus Premium получат две классики PSP:

No Heroes Allowed!

LocoRoco Midnight Carnival.

В блоге Sony для Италии изначально сообщала о появлении Dino Crisis (PS1), Ridge Racer 2 (PSP) и Soulcalibur: Broken Destiny (PSP) в каталоге. Позже упоминание удалили.

Забрать игры дадут уже с 19 июля.