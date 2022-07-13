Продажи новой игры про «Черепашек-ниндзя» оказались очень высокими
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Разработчики Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge — новой игры по «Черепашкам-ниндзя» — похвастались успехами своего проекта. Игра преодолела отметку в 1 млн проданных копий — причём такой цифрой игра могла похвастаться ещё в первую неделю продаж. Об этом авторы рассказали в своём «Твиттере».
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge продалась тиражом в 1 миллион копий по всему миру, и мы благодарим вас за вашу поддержку!
Работа над «Черепашками» была вызовом всей нашей жизни — и всё стало возможным лишь благодаря Nickelodeon и невероятной работе студии Tribute Games!
Судя по всему, вопрос о разработке дополнений и новых частей серии уже не стоит. Мы уже поиграли в новых «Черепашек» и назвали Shredder's Revenge одной из лучших игр по франшизе за долгие годы.
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