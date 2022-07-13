Источник: Assassin's Creed про ацтеков не делают

Утром появились сведения, что следующей большой Assassin's Creed станет игра про ацтеков, однако известный репортёр Джейсон Шрайер отверг подобные сведения.

По его данным, следующей игрой станет игра про Багдад, а после этого планируется запуск Assassin's Creed Infinity. В рамках последнего планируют реализовать несколько игр, и Шрайер уже знает два основных сеттинга — ни один из них не касается ацтеков.

Assassin's Creed Infinity будет включать разные игры/опыты/биомы — называйте их как хотите.

По данным СМИ, Rift сосредоточится на стелсе и будет менее масштабной — изначально её делали как дополнение для Assassin's Creed Valhalla, но решили переделать в отдельный релиз, поскольку у Ubisoft мало новинок.