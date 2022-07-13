Источник: Assassin's Creed про ацтеков не делают
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Утром появились сведения, что следующей большой Assassin's Creed станет игра про ацтеков, однако известный репортёр Джейсон Шрайер отверг подобные сведения.
По его данным, следующей игрой станет игра про Багдад, а после этого планируется запуск Assassin's Creed Infinity. В рамках последнего планируют реализовать несколько игр, и Шрайер уже знает два основных сеттинга — ни один из них не касается ацтеков.
Assassin's Creed Infinity будет включать разные игры/опыты/биомы — называйте их как хотите.
По данным СМИ, Rift сосредоточится на стелсе и будет менее масштабной — изначально её делали как дополнение для Assassin's Creed Valhalla, но решили переделать в отдельный релиз, поскольку у Ubisoft мало новинок.
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