Фото: натурные съёмки бури в огромном бассейне сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Amazon рассказала о съёмках одного из первых эпизодов сериала «Властелин колец: Кольца власти». По сюжету Галадриэль (Морвет Кларк) с Халбрандом (Чарли Викерс) пытаются выжить в Разделяющих морях в штормовую погоду и добраться до точки своего назначения.
В этот раз создатели решили использовать как можно больше натурных съёмок, построив для этого два специальных резервуара: один объёмом 2,5 млн литров с глубиной 3 метра, второй — 1,2 млн литров с глубиной почти 5 метров. Устроить шторм помогли экскаваторы: они взбалтывали воду и регулировали высоту волн.
Фото: Amazon
Особенно гигантские волны и погодные эффекты всё же решили создать с помощью компьютерной графики, которой занимается студия Industrial Light & Magic. Она известна свой работой над фильмами Marvel, «Пиратами Карибского моря» и «Звёздными войнами». В общем счёте съёмки эпизода продлились три недели. Перед началом производства актёрам поставили задачу научиться хорошо плавать, так как некоторые сцены снимались в том числе под водой.
Премьера сериала «Властелин колец: Кольца власти» состоится 2 сентября на Amazon Prime. Шоу расскажет о событиях Второй эпохи Средиземья, произошедших за несколько тысяч лет до путешествия Бильбо Бэггинса.
Фото со съёмок
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