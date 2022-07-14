Авторы Company of Heroes 3 помнят про скандал с игроками из России
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Недавно один из авторов Company of Heroes 3 Саша Наррин рассказал про подход разработчиков к соблюдению точности истории военного времени.
Также Саша Наррин вспомнил и про случай во время выхода Company of Heroes 2. По его словам, тогда многие игроки из России негативно приняли интерпретацию российской истории, поэтому и критиковали игру. В этот раз подобного постараются не допустить.
Операция в Северной Африке — это наш шанс предложить более классический опыт игры в Company of Heroes. Что нам стало ясно из Company of Heroes 2, так это то, что с нашим представлением русской истории не согласились многие игроки. И на этот раз мы не ошибёмся.
Company of Heroes 3 выйдет 17 ноября, в игре будут две большие сюжетные кампании. А пока что можно попробовать одну миссию из игры до 19 июля.
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