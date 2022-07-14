Появились свежие кадры с героями сериала по «Властелину колец»
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Издание Entertainment Weekly опубликовало несколько свежих кадров из сериала «Властелин колец: Кольца власти». На них можно увидеть ключевых персонажей.
Изображения позволяют рассмотреть Тар-Мириэль — наследную принцессу Нуменора, а также молодых Исильдура, Галадриэль и Элендиля.
Тар-Мириэль
Исильдур
Галадриэль и Элендиль
Галадриэль
Ар-Фаразон
Исильдур и Тар-Мириэль
Режиссёр нескольких эпизодов Уэйн Йип
Общий кадр с персонажами
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«Властелин колец: Кольца власти» расскажет о событиях Второй эпохи Средиземья, произошедших за несколько тысяч лет до путешествия Бильбо Бэггинса. В первом сезоне будет восемь серий, а для шоу планируют как минимум пять сезонов, притом авторы знают, чем всё закончится.
Сериал стартует 2 сентября на сервисе Amazon Prime.
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