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Появились свежие кадры с героями сериала по «Властелину колец»

Появились свежие кадры с героями сериала по «Властелину колец»
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Издание Entertainment Weekly опубликовало несколько свежих кадров из сериала «Властелин колец: Кольца власти». На них можно увидеть ключевых персонажей.

Изображения позволяют рассмотреть Тар-Мириэль — наследную принцессу Нуменора, а также молодых Исильдура, Галадриэль и Элендиля.

Тар-Мириэль

Исильдур

Галадриэль и Элендиль

Галадриэль

Ар-Фаразон

Исильдур и Тар-Мириэль

Режиссёр нескольких эпизодов Уэйн Йип

Общий кадр с персонажами

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Слили новый тизер сериала по «Властелину колец»

«Властелин колец: Кольца власти» расскажет о событиях Второй эпохи Средиземья, произошедших за несколько тысяч лет до путешествия Бильбо Бэггинса. В первом сезоне будет восемь серий, а для шоу планируют как минимум пять сезонов, притом авторы знают, чем всё закончится.

Сериал стартует 2 сентября на сервисе Amazon Prime.

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