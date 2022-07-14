В России Twitch будут помечать как нарушителя законов страны
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Роскомнадзор объявил о принятии мер против Twitch. Компания отказалась удалять противоправную информацию, поэтому было принято решение обязать поисковики помечать Twitch как нарушителя законов России.
Вдобавок в отношении платформы был составлен административный протокол за неудаление запрещённой информации – фейков о проводимой Вооруженными Силами РФ специальной военной операции на территории Украины.
Принятые меры информирующего характера в отношении интернет-компании Twitch будут действовать до полного устранения иностранным лицом нарушений российского законодательства.
Пару дней назад стало известно, что замглавы Госдумы по информационной политике Антон Горелкин хочет привлечь Twitch к ответственности за предвзятое отношение к контентмейкерам из России.
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