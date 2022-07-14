СМИ сообщают о возвращении TikTok в Россию, но TikTok отнекивается

Сегодня российские СМИ сообщили, что TikTok планирует вернуться в Россию и открыть для россиян возможность выкладывать свой контент и вести прямые трансляции. Информация поступила от телеканала «360».
Согласно сведениям СМИ, TikTok может полноценно вернуться в Россию 27 сентября. Социальная сеть не полностью ушла из страны, а лишь на время приостановила в ней деятельность.
Несмотря на информацию от СМИ, сотрудники TikTok опровергли все сведения. В пресс-службе социальной сети сообщили, что компания не собирается снимать ограничения, а возможность выкладывать видео и проводить прямые эфиры россиянам по-прежнему будет закрыта.
Когда TikTok планирует полноценно вернуться в Россию, неизвестно. Возможно, руководство социальной сети ждёт разрешения напряжённой ситуации на Украине.
- 14 июля 2022
-
12:42
-
12:19
-
12:00
-
11:22
-
10:41
-
10:17
-
09:31
- 13 июля 2022
-
20:54
-
20:35
-
19:58
-
19:33
-
19:31
-
19:10
-
19:04
-
18:43
-
18:38
-
17:56
-
17:23
-
16:48
-
16:10
-
16:03
-
15:59
-
15:28
-
15:18
-
14:51
-
14:50
-
14:35
-
14:16
-
14:15
-
14:15
-
14:00
-
13:42
-
13:40
-
13:10
-
13:03