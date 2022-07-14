Как проходили похороны Red Dead Online
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13 июля состоялись похороны Red Dead Online. Игроки простились с любимым проектом, поскольку Rockstar Games бросила все силы на разработку GTA 6. В честь этого геймеры создали тег #reddeadfuneral.
Если по нему перейти, то можно увидеть, как именно игроки прощались с Red Dead Online. Ниже мы собрали самые забавные прощания с игрой.
Не мог пропустить, очень грустно.
Игра — всё.
Сегодня произошло одно из самых траурных событий этого лета, похороны RDO. Нам очень жаль, любим, помним, соболезнуем.
Наше последнее приключение в Red Dead Online.
Red Dead Online R.I.P. Ты навсегда в наших сердцах.
Прекрасная игра, загубленная и заброшенная из-за жадности.
Red Dead Online. 2019–2022.
Также игроки устраивали массовые проводы проекта. Они собирались в баре и выпивали за упокой Red Dead Online.
Количество игроков, которые отдали дань уважения сегодня, было впечатляющим. Грустно.
Многие явно не оценили такой ход Rockstar, поскольку у Red Dead Online по-прежнему большая фанатская база. Также геймеры критикуют компанию за жадность и отсутствие желания поддерживать собственный проект.
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